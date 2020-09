Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali | Le scelte di Pirlo e Ranieri

Juventus e Sampdoria a breve scenderanno in campo per fare il loro esordio nella Serie A 2020/21. Andrea Pirlo e Claudio Ranieri hanno diramato le formazioni ufficiali.

Al suo esordio sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Paulo Dybala e Alex Sandro, fermi ai box per infortunio. Esordio in Serie A per Gianluca Frabotta sull’out sinistro. Nei blucerchiati fuori invece Quagliarella, con Bonazzoli che sarà l’unico attaccante. Le scelte dunque di Pirlo e Ranieri.

Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-5-1) – Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli.

