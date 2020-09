Calciomercato Juventus, svolta dalla Spagna | Arriva il bomber

Dopo settimane di ricerca potrebbe essere finalmente arrivata la svolta in attacco: il bomber arriva dalla Spagna

La Juventus riesce a mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione con un rotondo 3-0 ai danni della Sampdoria, ma la necessità di un attaccante è sempre viva. La svolta nelle ultime ore potrebbe arrivare dalla Spagna. Trovato finalmente il bomber.

Calciomercato Juventus, Morata dice sì: Atletico Madrid pronto all’addio

Sarà una settimana importantissima quella appena iniziata per la Juventus. Infatti, i bianconeri continuano a cercare gli ultimi rinforzi per completare la rosa di Andrea Pirlo e mancano solamente due settimane alla chiusura della finestra di calciomercato. La svolta per i bianconeri però potrebbe finalmente arrivare dalla Spagna, con il ritorno dell’ex bomber.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Cuatro’, Juventus ed Atletico Madrid sarebbero vicini all’accordo per il ritorno di Alvaro Morata in bianconero. I ‘colchoneros’ starebbero trattando l’arrivo di uno tra Edinson Cavani e proprio Luis Suarez, a lungo corteggiato dagli juventini. L’arrivo di uno dei due attaccanti faciliterebbe così l’addio dello spagnolo, pronto a tornare a vestire la maglia della Juventus. Una vera e propria svolta improvvisa che potrebbe finalmente accontentare Andrea Pirlo. Da vedere poi se i bianconeri continueranno a perseguire l’obiettivo congelato Edin Dzeko o meno.

