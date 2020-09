Calciomercato, Suso ‘scaricato’ | Può già tornare in Serie A!

L’ex milanista Suso può tornare in Italia: il Siviglia può cederlo, spunta il clamoroso scenario in Serie A

Il destino di Suso potrebbe chiamarsi, ancora una volta, Serie A. L’esterno spagnolo non ha convinto la dirigenza del Siviglia con il ds Monchi che starebbe pensando, stando a quanto si vocifera in Spagna, all’addio dell’ex Milan. Una nuova avventura in Italia per l’ex rossonero: il tecnico può spingere per il suo arrivo, i dettagli.

Calciomercato, ritorno Suso: lo ‘chiama’ l’allenatore!

Non è un momento semplice per Suso che, in Spagna, sembrerebbe stia deludendo le aspettative. Dopo il riscatto dal Milan per 18 milioni più bonus (24 complessivi), Monchi non sarebbe più convinto delle prestazioni dell’ex esterno rossonero. Ecco quindi che, secondo i media spagnoli, il 26enne potrebbe essere ceduto dal Siviglia.

Non è da escludere un ritorno in Serie A, con la pista Roma che in caso di approdo di Allegri, potrebbe riaccendersi con decisione. I giallorossi hanno già cercato l’esterno lo scorso gennaio. Il tecnico toscano se dovesse sostituire Fonseca in caso di ulteriori risultati negativi, spingerebbe per avere Suso alle sue dipendenze.

La cessione di Under ed il lungo stop di Zaniolo porterebbero il futuro allenatore della Roma a puntare su un profilo di spessore e dal sicuro rendimento per l’esterno di destra. Suso alla Roma, per mano di Allegri: operazione da 18 milioni di euro, Monchi ‘scarica’ lo spagnolo.

