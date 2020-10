Calciomercato, Milik allo scoperto | L’annuncio del polacco

Arek Milik ed il Napoli sono sempre più lontani. L’ex Ajax esce allo scoperto e rivela il suo futuro: Juventus alla finestra

Sono settimane complesse quelle che sta vivendo Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli e ormai ai margini del progetto dei partenopei. Vicino alla Roma e corteggiato a lungo dalla Juventus, il polacco ha voluto dire la sua ed uscire allo scoperto. Ecco le parole del bomber azzurro, ormai deciso a salutare il club di De Laurentiis nel 2021.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio stellare col Bayern | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Alaba | C’è l’annuncio!

Calciomercato Juventus, Milik si sfoga: “Ho deciso di andare via”

Intervistato da ‘sportowefakty’, l’attaccante del Napoli Arek Milik, accostato con forza alla Juventus, ha fatto chiarezza sul suo futuro. Seguito dalla Roma ma soprattutto dalla Juventus, l’ex Ajax è uscito allo scoperto: “Si è parlato troppo di me, non sempre è stata detta la verità e adesso voglio fare chiarezza. Il Napoli voleva rinnovare il mio contratto, mi ha detto ‘Firma o ti cediamo’. Io ho deciso di andare altrove, il mio manager Pantak ha avuto diversi colloqui ma la pandemia ha complicato l’addio”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attaccante ex Ajax, escluso dalle liste di campionato e Champions dal Napoli, ha proseguito: “Traferimento? Io ho dato il via libera, i club non hanno trovato l’accordo. Roma? Non dirò a quale squadra ero più vicino ma era in Italia”. Un pensiero infine sul Napoli: “Rispetto per società e tifosi, è una mia decisione”. Il polacco, dunque, viaggia spedito verso l’addio a parametro zero la prossima estate. Dopo un anno in tribuna, escluso dal progetto azzurro: un chiaro segnale alla la Juventus che potrebbe tornare a pensare al bomber per il 2021.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, domino Real Madrid | Arriva a un costo stracciato

Milik ha poi concluso: “Vedremo dove andrò. Tutto ricomincerà dall’inizio. Sto aspettando la prossima finestra di trasferimento. Sperando che i club giungano stavolta ad un accordo”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, vendetta Marsiglia | Lo offre alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo stellare a zero | C’è l’accordo!