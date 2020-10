Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ al Real Madrid | Cresce il nervosismo

La Juventus sogna il colpo Sergio Ramos a parametro zero ma intanto in casa Real Madrid cresce il nervosismo per il suo capitano

Il calciomercato è terminato ormai da quasi dieci giorni ma la Juventus non smette mai di trattare per i possibili colpi futuri. La compagine allenata da Andrea Pirlo non ha iniziato malissimo conquistando fin qui una vittoria per 3-0 contro la Sampdoria e un pareggio per 2-2 contro la Roma allo Stadio Olimpico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Bomber in arrivo!

Nell’ultima gara in particolare, sono state evidenziate delle lacune difensive che potrebbero essere colmate nella prossima sessione di calciomercato, qualora dovessero presentarsi delle occasioni importanti. I due gol subiti con la Roma hanno rappresentato un campanello d’allarme anche se bisognerà vedere se nelle prossime settimane saranno ripetuti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo soffiato | Approda in Premier League

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos a parametro zero: cresce il nervosismo con il Real Madrid

Nel frattempo però la società vorrebbe chiudere per un affare in difesa, provando a portare in bianconero Sergio Ramos. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2021 e sembrerebbe esserci del nervosismo tra il calciatore e il Real Madrid per le trattative di rinnovo, così come riporta il Mundo Deportivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Bundesliga | Le cifre

Le parti vorrebbero entrambe rinnovare ma non ci sarebbe l’accordo per le condizioni. Ramos vorrebbe due anni di contratto mentre i Blancos vorrebbero offrirne soltanto uno, inoltre bisognerebbe anche discutere delle cifre. Il centrale poi sa dell’interesse del PSG e della Juventus, che offrirebbero un contratto astronomico, e per questo potrebbe anche non spingersi oltre e scegliere una nuova destinazione.

Il tempo stringe e il nervosismo aumenta, i prossimi mesi saranno decisivi per stabilire quale sarà il futuro di Sergio Ramos.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, niente Allegri in panchina | Scelto il ritorno dell’ex

Calciomercato Inter, retroscena Eriksen | Scambio col Bayern