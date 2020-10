Calciomercato Inter, Leonardo ci riprova | Il PSG piomba sul centrocampista

Nuova possibile pretendente per Eriksen: stavolta si tratta del Paris Saint-Germain, pronto a fare un’offerta.

Sempre più in contrasto con Antonio Conte, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal ritiro con la sua Danimarca, Christian Eriksen continua ad attirare l’interessamento delle big europee. L’ultima della lista è il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, Leonardo ci riprova

Quest’estate all’Inter non è arrivata nessuna offerta, se non la possibilità di ragionare su uno scambio con il Bayern Monaco, che avrebbe portato Jerome Boateng nella rosa di Conte e il trequartista danese in Bundesliga. Adesso i nerazzurri sarebbero pronti eventualmente a mandare l’ex Tottenham in Ligue1, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta convincente da Leonardo.

I rapporti tra le due società sono ottimi sin dalla trattativa che ha portato alla cessione di Mauro Icardi, al suo secondo anno a Parigi: per questo Marotta potrebbe già iniziare a intavolare una discussione con l’ex dirigente del Milan e trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze tattiche di Tuchel e allo stesso tempo quelle economiche dell’Inter.

