Calciomercato, Spalletti di nuovo in Serie A | I dettagli

Il club non sta vivendo un buon momento e questo potrebbe portare al ritorno di Spalletti in Serie A: la situazione

È stato un inizio di stagione particolare per la Fiorentina, che ha collezionato 3 punti nelle prime tre gare di Serie A. Si è partiti con il successo per 1-0 a Torino per poi andare a San Siro contro l’Inter e sfiorare la vittoria, che è sfumata definitivamente all’87’ quando è arrivato il pareggio di Lukaku e all’89’ quando D’Ambrosio ha ribaltato la gara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala ‘scaricato’ | Scambio shock in Premier

Successivamente ci si aspettava una reazione diversa dalla squadra, che invece è crollata anche in casa rimediando una sconfitta contro la Sampdoria e disputando anche una gara poco bella anche dal punto di vista della prestazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Donnarumma | Scambio due per uno!

Calciomercato Fiorentina, Commisso su Iachini: “Sotto esame? Lo siamo tutti”. C’è l’idea Spalletti

Il presidente dei viola Rocco Commisso ha parlato della situazione del tecnico Beppe Iachini ai microfoni de ‘La Nazione’: “Ha il massimo supporto da me, da Barone e da Pradè. Lui lo sa, è lui l’allenatore. Gli ho detto che con la Sampdoria abbiamo fatto schifo e lui sa che qui i risultati contano. Ma ha la nostra fiducia. Sotto esame? Lo siamo tutti, pure io“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, riecco Simeone | Addio a gennaio

In caso di ulteriori passi falsi dunque non è da escludere l’addio. Qualora dovesse arrivare l’esonero, allora potrebbe tornare di moda l’idea Luciano Spalletti, visto che l’ex Roma è ancora libero e sarebbe sicuramente un tecnico affidabile per la Serie A.

Domani per la Fiorentina c’è lo Spezia e potrebbe già essere un test importante per mister Iachini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, botta e risposta Ronaldo-Spadafora | Ministro al contrattacco!

Calciomercato Inter, assalto a Cragno | Scambio con il Cagliari