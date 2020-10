Calciomercato Inter, colpo in difesa | Idea dalla Spagna!

L’Inter continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Colpo in difesa per Antonio Conte, il profilo che piace arriva dalla Spagna

La prima uscita stagionale in Champions League non è andata nel migliore dei modi per la compagine di Antonio Conte. L’Inter ha collezionato soltanto un pareggio a San Siro e così l’allenatore nerazzurro avrebbe pensato a nuovi innesti in difesa a gennaio. Tra l’emergenza Coronavirus e i numerosi infortuni, la compagine milanese potrebbe pensare a colpi interessanti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Savic nel mirino per la difesa

Dalla Spagna il profilo che continua a piacere per la difesa a tre del tecnico leccese è quello di Stefan Savic, difensore montenegrino dell’Atletico Madrid, pronto a dire addio al club spagnolo. A gennaio ci potrebbe essere l’assalto decisivo per arrivare all’ex centrale della Fiorentina, che conosce così il campionato italiano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, beffa Allegri | Conferme su Thiago Motta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Allegri in panchina | Scelto il ritorno dell’ex

L’Inter continua così a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per puntellare con elementi di spessore la rosa nerazzurra.

A gennaio l’Inter potrebbe tornare alla carica sul fronte mercato: Savic potrebbe essere la prima scelta per rinforzare il reparto arretrato, con una richiesta iniziale che parte da 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Fonseca addio | Allegri alla Roma ‘grazie’ alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri prepara il colpo | Assalto al centrocampista