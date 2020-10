Calciomercato, beffa Allegri | Conferme su Thiago Motta

Massimiliano Allegri, da settimane molto vicino al ritorno in panchina, è ad un passo dalla beffa: Thiago Motta in pole

Chiuso da una settimana il calciomercato estivo, gli allenatori ‘liberi’ potrebbero subentrare già nelle prossime settimane. In tal senso, Massimiliano Allegri, è dato da tempo vicinissimo al rientro in panchina. Per l’allenatore livornese, però, la beffa è dietro l’angolo: Thiago Motta ha superato l’ex Juventus per la guida del top club.

Calciomercato, Allegri ‘superato’: i dettagli

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la futura squadra di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Juventus e Milan, stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’, sarebbe stato superato da Thiago Motta nella corsa alla panchina del Psg.

Con Tuchel da tempo in bilico, l’allenatore toscano è sempre stato dato in pole position per la successione del tedesco. Situazione che dalla Francia raccontano si sia ribaltata, con l’ex centrocampista dell’Inter destinato a guidare i parigini al posto di Tuchel.

Motta, già calciatore del Psg dal 2012 al 2018, ha guidato in passato l’U19 del club di Al-Khelaifi e sarebbe pronto a guidare la prima squadra con l’esonero di Tuchel.

