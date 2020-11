Calciomercato, Lazio decisiva per Semak | Lo Zenit punta un altro italiano

La partita di Champions League contro la Lazio sarà decisiva per il futuro di Semak sulla panchina dello Zenit: russi che vogliono un italiano

Questa sera la Lazio di Simone Inzaghi affronterà a San Pietroburgo lo Zenit, ancora fermo a zero punti nel gruppo F. Quella di oggi dunque potrebbe essere l’ultima spiaggia per il tecnico russo, Sergej Semak. Per sostituirlo si pensa ad un altro italiano.

Calciomercato, Semak in bilico: lo Zenit pensa a Zenga

Una partita da dentro o fuori quella di questa sera per lo Zenit di Sergej Semak. L’allenatore russo infatti si ritrova a zero punti nel gruppo F, dopo le sconfitte con Club Brugge e Borussia Dortmund. Anche in campionato le cose non vanno per il meglio, dove il club che di solito è indiscutibilmente primo si ritrova al secondo posto dietro ai rivali del Cska Mosca. Così quella di questa sera potrebbe essere la partita decisiva per decidere il futuro del tecnico Semak, con il club che pensa già ad un sostituto.

Così il club russo sembrerebbe aver pensato ad un altro allenatore da aggiungere alla lista degli italiani che hanno guidato la squadra. Infatti dopo Luciano Spalletti, che ha allenato lo Zenit dal 2009 al 2014 e Roberto Mancini che lo ha guidato per un anno dal 2017 al 2018, il club russo starebbe pensando a Walter Zenga. Il tecnico milanese dopo l’esperienza al Cagliari è senza squadra e proprio San Pietroburgo potrebbe essere la prossima meta.

