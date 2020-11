Calciomercato, due club di Serie A su Thauvin: rinnovo complesso

Milan e Napoli interessate a Thauvin: il rinnovo del francese con l’Olympique Marsiglia si fa sempre più complicato

Occasione per i club di Serie A e non solo: il futuro di Florian Thauvin all’Olympique Marsiglia sembra farsi sempre più complesso. Il contratto del transalpino con i marsigliesi scade al termine della stagione, ma il rinnovo ancora non arriva. Secondo ‘L’Equipe’, il giocatore è disposto a restare ma solo di fronte ad un prolungamento consistente: un contratto lungo e, indubbiamente, oneroso economicamente.

Calciomercato, Milan e Napoli sfidano il Leicester per Thauvin

La società francese, che sta però attraversando un complesso periodo economico, non sembra essere disposta ad accontentare le richieste del giocatore. Ecco dunque che per Thauvin si scalda la pista Serie A. Tra i club a lui più interessati, due sono italiani. Si tratta di Milan e Napoli, che starebbero pensando al transalpino come rinforzo di lusso a costo zero.

Rossoneri ed azzurri dovranno però fronteggiare la concorrenza del Leicester: anche gli inglesi infatti sono in corsa per arrivare al talentuoso 27enne.

