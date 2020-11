Calciomercato Juventus, Ronaldo verso l’addio | Lo vuole anche Neymar

La Juventus ha ormai già deciso quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo: addio ai bianconeri, Neymar spinge per il portoghese

Un addio che prende sempre più quota col passare delle settimane. Cristiano Ronaldo e la Juventus sono più vicini a dirsi addio nel prossimo calciomercato estivo. In tal senso, tra le tante candidate, resta in primo piano il Psg: c’è l’espressa richiesta di Neymar.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fiducia Sergio Ramos | La notizia dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’attacco ad Agnelli | “Ritira la squadra e vattene!”

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘scaricato’: ecco perchè

La Juventus e Ronaldo più vicini a dirsi addio. Secondo quanto riportato da ‘Deportes Cuatro’, l’asso portoghese è destinato a lasciare il club campione d’Italia la prossima estate. Arrivato per 100 milioni nell’estate 2018, CR7 ‘pesa’ tutt’ora non poco sul bilancio juventino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sono 31 i milioni di euro netti a stagione percepiti dall’attaccante, cinque volte più del secondo stipendio più alto: quello di Dybala. I bianconeri sanno che a 35 anni è il momento di guardare oltre e alleggerire il monte ingaggi, con Ronaldo corteggiato da diversi club. In primis il Psg che con ogni probabilità perderà Mbappe.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, flop e ritorno clamoroso | Colpo a gennaio!

Con l’addio del francese, per rinnovare, Neymar avrebbe chiesto l’approdo di colpi di spessore: CR7, in tal senso, accontenterebbe anche il brasiliano. Resta alla finestra il romantico ritorno al Manchester United così come il Qatar: non è da escludere, infine, l’approdo in MLS.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super offerta e sorpasso | Conte beffato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, problemi in difesa | Idea scambio col Barcellona