Calciomercato, ‘assist’ Inter | Via libera Juve a gennaio!

Calciomercato Juventus, la mossa dell’Inter fa un favore a Paratici dando il via libera ai bianconeri per un colpo a gennaio

La Juventus fa i conti con un avvio di stagione meno brillante del previsto sia in campionato che in Champions League. Massima fiducia a Pirlo, logicamente, anche se il progetto non decolla per il momento. L’intento è arrivare nella miglior posizione possibile in classifica, vicino al primato o magari rimontando sulle squadre che al momento sono davanti, e passare il turno in Europa per il finale di 2020, per poi cercare sul mercato i rinforzi necessari per aumentare qualità della rosa e alternative.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri a gennaio si fa: ‘grazie’ all’Inter

Uno dei punti dolenti riguarda le fasce laterali e specificamente quella sinistra. Alex Sandro dovrebbe essere arruolabile dopo la pausa, di rientro da un lungo infortunio, per il momento si è provato a sopperire col giovane e volenteroso Frabotta e con altri adattamenti (Chiesa, Kulusevski, Cuadrado), risultati insufficienti. Occorre però un acquisto e quest’ultimo potrebbe essere, finalmente, Emerson Palmieri, seguito da diverso tempo. L’italobrasiliano è in rotta con il Chelsea, che però non lo ha ancora liberato. In vista di gennaio i Blues però potrebbero aver necessità di monetizzare da un suo addio. E non potrebbero farlo con l’Inter, che stando al ‘Mundo Deportivo’ ha mollato il colpo. Nerazzurri avanti tutta su Junior Firpo, che a gennaio vestirà con ogni probabilità la casacca nerazzurra. Il trasferimento potrebbe avvenire per circa 15 milioni di euro. La mossa di Marotta agevolerebbe così Paratici che avrebbe campo libero per Emerson.

