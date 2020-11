Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Un top club lo rifiuta

Paulo Dybala non ha vissuto un grande avvio di stagione e il suo futuro è in bilico: c’è la decisione del Real Madrid

È una stagione particolare per la Juventus, che ha effettuato tanti cambiamenti nelle scorse settimane e ora è in una situazione complicata. I bianconeri hanno perso diversi punti in Serie A e occupano la quinta posizione in classifica, ma c’è ancora tutto il tempo a disposizione per recuperare e risalire.

La squadra allenata da Andrea Pirlo è a -4 dal Milan e siamo ancora all’inizio. Ciò che importa principalmente in questa fase è la Champions League, dove il girone abbordabile è ormai a un passo dall’essere superato.Potrebbe bastare solo una vittoria nella prossima sfida con il Ferencvaros per raggiungere gli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid dice no a Dybala: ecco il perché

La Juventus nel frattempo sta pensando anche al calciomercato e in queste giornate è tornata in bilico la posizione di Paulo Dybala, che non sta vivendo un grande momento e si parla anche di un possibile addio nei prossimi mesi. Su di lui c’è il Real Madrid, ma l’affare sembrerebbe tutt’altro che semplice.

Secondo ‘Defensa Central’, ci sarebbero ben quattro motivi che allontanano i ‘Blancos’ da Dybala. Dal portale iberico fanno sapere che il Real Madrid punta su Asensio e considera la ‘Joya’ un calciatore discontinuo. Pesano anche i troppi infortuni e la richiesta di ingaggio troppo alta.

Per queste quattro ragioni dunque il Real Madrid sarebbe contrario all’acquisto di Paulo Dybala.

