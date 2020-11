Calciomercato Inter, ‘acconto’ per Lautaro | Offerto il top player

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più in bilico: a gennaio l’argentino potrebbe andar via dall’Inter, pronta l’offerta

Il periodo che sta vivendo Lautaro Martinez all’Inter è tutt’altro che brillante. Sull’attaccante argentino ci sono diverse squadre, soprattutto spagnole, le prestazioni poco esaltanti hanno alimentato le voci su un suo addio. Nello specifico, il Real Madrid è molto interessato all’acquisto di Lautaro Martinez e ha già pronta l’offerta, proponendo un big della sua rosa.

Inter, il Real Madrid offre Modric per Lautaro

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, il Real Madrid ha in mente la soluzione giusta per acquistare Lautaro Martinez. In passato, l’Inter aveva nel mirino Luka Modric, forte regista dei Blancos che verrebbe ceduto nell’ambito dell’operazione-Lautaro. Il Real, infatti, vorrebbe liberarsi del centrocampista croato già a gennaio.

Una sorta di ‘acconto’ per arrivare poi a Lautaro Martinez in estate. Una mossa per abbassare le pretese dell’Inter sull’attaccante argentino, che sembra aver fatto il suo tempo a Milano. L’eventuale arrivo di Modric a Milano nel mercato invernale -sei mesi prima della scadenza del contratto- coronerebbe il sogno dei dirigenti nerazzurri, i quali hanno già provato ad acquistarlo tempo fa.

