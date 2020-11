Calciomercato Juventus, super offerta per il baby prodigio | I dettagli

Pronta la super offerta della Juventus per un giovane talento del calcio europeo. I bianconeri seguono da vicino le prestazioni del baby prodigio. I dettagli

La Juventus monitora sempre di più i giovani calciatori in giro per l’Europa. La dirigenza bianconera ha scelto Andrea Pirlo come allenatore anche per avviare un processo di ringiovanimento della rosa in tutti i reparti. In avanti sono già arrivati Kulusevski e Chiesa, ma probabilmente non è finita qui. Infatti, la Juve ha messo gli occhi su uno dei maggiori talenti del panorama internazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, scambio e doppia beffa! I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Mercato, vuole la Serie A | Ma rifiuta l’Inter

Juventus, offerta per Greenwood del Manchester United

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, la Juventus ha messo gli occhi su Mason Greenwood. L’attaccante del Manchester United classe ’01 non sta vivendo un gran momento alla corte di Solskjaer e potrebbe andar via. Le trattative per il rinnovo del contratto sono tutt’altro che concluse e i bianconeri lo hanno già chiesto in estate.

Greenwood ha sì il contratto in scadenza nel 2023, ma lo stallo raggiunto nella trattativa e i problemi extra-campo dovuti al suo stile di vita, stanno inducendo il calciatore a cambiare aria. L’attaccante inglese è valutato 50 milioni di euro dai Red Devils, ma la Juventus potrebbe anche offrire leggermente di meno vista la crisi dovuta al Covid-19.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, clamoroso Inter | Dalla Spagna: accordo raggiunto

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Pronto lo scambio stellare