Covid, tegola Liverpool | Salah positivo in nazionale

In casa Liverpool arriva l’allarme Salah, risultato positivo al Coronavirus in nazionale: rischia di saltare match importanti

Situazione Coronavirus ancora critica in tutto il mondo, con il mondo dello sport che cerca di affrontarla come possibile, anche se il numero di calciatori contagiati continua a salire. L’ultimo a risultare positivo è l’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, durante il ritiro con la nazionale egiziana. Ora il calciatore dei ‘reds’ rischia di saltare due partite importanti.

Covid, Salah positivo: rischia di saltare Leicester ed Atalanta

Il Coronavirus non ha intenzione di fermarsi ed anche il mondo del calcio è in pericolo. In queste ore ad aggiungersi alla lista dei calciatori contagiati c’è l’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah. A comunicare la sua positività al Covid è la Federazione egiziana che afferma che il calciatore non ha sintomi ed è in isolamento.

Il colpo maggiore naturalmente lo incassa il Liverpool di Jurgen Klopp, che dopo la pausa per gli impegni delle nazionali rischia di trovarsi senza il suo miglior marcatore in due partite importanti. Infatti i ‘reds’ incontreranno prima il Leicester nella gara casalinga di Premier League e poi sempre ad Anfield l’Atalanta in Champions League, due partite dove il bomber egiziano rischia di dare forfait.

