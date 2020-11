Calciomercato Juventus, ‘scontro’ e rinnovo lontano | Colpo top!

Uno degli obiettivi di Paratici per gennaio è più vicino alla rottura con il club: niente rinnovo, Juventus in piena corsa

In casa Juventus è già tempo di lavorare ai prossimi colpi di calciomercato. In attesa che la sessione di gennaio riapra i battenti, Paratici torna a puntare un vecchio obiettivo già accostato con forza alla ‘Vecchia Signora’ durante l’estate. Rinnovo sempre più complicato: la situazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, superata la Juventus per il talento | Eriksen decisivo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Un top club lo rifiuta

Calciomercato Juventus, niente rinnovo: club furioso

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il futuro di Adama Traore potrebbe essere lontano dal Wolverhampton. Il portale spagnolo sottolinea come il fulmineo esterno, accostato a diversi top club in Europa, Juventus in primis, sia in rotta di collisione con la società inglese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Wolverhampton è infatti indispettito per il comportamento di Traore che ormai da settimane prende tempo per la firma sul rinnovo. Un atteggiamento che potrebbe anche portare allo scontro con la Juventus che rimane in primissima linea per il talento di scuola Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, sfuma l’allenatore | Offerte dai top club

Proprio i catalani insieme a Liverpool, Real Madrid e Manchester United monitorano la situazione del 24enne, accantonato dai ‘Wolves’ in questo primo scorcio di stagione. Rinnovo sempre più lontano per Traore che valuta l’approdo in una

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super offerta per il baby prodigio | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Dybala | Offerta shock alla Juventus