Calciomercato Juventus, assalto rimandato | “A gennaio non si muove”

Il calciomercato della Juventus dovrà orientarsi su nuovi obiettivi durante la sessione di gennaio. Un importante calciatore sembra bloccato dalla società di appartenenza: ecco i dettagli

La Juventus sta già lavorando in maniera importante sul calciomercato in modo da rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri hanno messo diversi talenti nel mirino, soprattutto a centrocampo. Occhio, a tal proposito, a Rodrigo De Paul. L’argentino, ormai da diverse stagioni, aspetta la giusta occasione per passare in una big. I bianconeri, però, sembrano rimandare ancora una volta l’assalto finale.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di De Paul

Pierpaolo Marino ha aggiornato sulla situazione relativa al trequartista ai microfoni di “Tutti Convocati”, programma in onda su Radio 24. Di seguito le sue dichiarazioni: “A gennaio non vendiamo De Paul, non si fanno vendite così importanti a gennaio. Con lui un grande rapporto e non abbiamo problemi a farlo rimanere con noi. Sono due anni che dico che sarebbe rimasto e nessuno mi credeva”. Insomma il dirigente dell’Udinese chiudere in maniera netta all’addio del calciatore: doccia fredda per Inter e Juventus in ottica mercato di gennaio.

