Calciomercato Juventus e Inter, sfuma l’allenatore | Offerte dai top club

Juventus e Inter avevano avanzato un’offerta importante all’allenatore, che però sembra sfumato. Tanti i top club su di lui

Andrea Pirlo e Antonio Conte stanno avendo diversi problemi alla guida di Juventus e Inter. Le due dirigenze, infatti, hanno pensato di offrire un contratto anche ad altri allenatori. Prestazioni poco esaltanti e risultanti non soddisfacenti hanno dato infatti il via a una serie di voci di mercato, alimentate anche dal fatto che alcuni big della panchina sono svincolati.

Juventus e Inter, sfuma Pochettino

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, Mauricio Pochettino resta in attesa di una nuova chiamata. L’ex allenatore del Tottenham è ancora senza squadra ed è un nome molto intrigante, soprattutto per Juventus e Inter. Tuttavia, anche alcuni top club europei stanno avendo dei problemi in panchina, per motivi diversi.

Grande interesse da parte di Manchester City, Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain. I contratti di Guardiola e Tuchel scadranno nell’estate 2021, mentre quello di Lampard nel 2022. Solskjaer, invece, ha ‘salvato’ la panchina battendo 3-1 l’Everton. Insomma, le offerte per Pochettino non mancano: i club citati sono alla ricerca di certezze che l’argentino ha dimostrato di saper dare.

