Calciomercato Roma, Friedkin ci ripensa | Dietrofront sul direttore sportivo

In casa Roma si cerca un nuovo direttore sportivo dopo Gianluca Petrachi: i Friedkin fanno un passo indietro sul profilo che sembrava vicino

La Roma continua ad essere senza un direttore sportivo. Infatti il club giallorosso è ancora alla ricerca di un sostituto di Gianluca Petrachi, che negli ultimi giorni ha chiesto il reintegro. Il profilo sondato in queste settimane sembrava essere vicinissimo, ma il presidente Dan Friedkin sembrerebbe aver cambiato idea.

Cercasi direttore sportivo in casa Roma, ruolo rimasto scoperto dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi, che però sembrerebbe non arrendersi. Infatti l’ormai ex ds dei giallorossi avrebbe chiesto il reintegro nel suo ruolo ed importante sarà l’udienza del 26 novembre. Nel frattempo il presidente Dan Friedkin sembrava avere le idee chiare per assegnare il posto, con Luis Campos primo nella lista per essere assunto.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però, il presidente giallorosso sembrerebbe aver messo da parte l’opzione che porta al direttore sportivo portoghese. Infatti il patron americano sembrerebbe stanco dei rinvii dell’interlocutore di Campos, soprattutto sul trasferimento a Roma. Quindi arriva il dietrofront da parte di Friedkin che valuterà nuovi profili a cui affidare il ruolo di direttore sportivo della società giallorossa.

