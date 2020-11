Calciomercato Milan, beffa possibile | Colpo in Spagna

Possibile beffa in arrivo per il Milan. Il club rossonero ha seguito a lungo un giocatore dal futuro roseo: pronto l’assalto decisivo dalla Spagna

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato cercando di arrivare a colpi importanti in vista della prossima stagione. Il gol allo scadere di Dominik Szoboszlai che ha regalato la qualificazione all’Ungheria, ha fatto il giro del mondo mettendo in mostra ancora una volta le qualità del centrocampista del Salisburgo. Il suo profilo è stato accostato in passato alla società rossonera, ma ora i piani potrebbero cambiare velocemente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare fatto | Arriva a gennaio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’Inter lo scarica | Ostacolo ingaggio

Calciomercato Milan, Szoboszlai nel mirino del Real Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente Florentino Perez è pronto per un nuovo colpo a centrocampo: così il numero uno del Real Madrid potrebbe mettere sul piatto circa 25 milioni di euro per arrivare a Dominik Szoboszlai.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il suo contatto scadrà nel giugno 2022, ma al termine della stagione potrebbe arrivare così il salto di qualità della sua carriera: tanti top club d’Europa lo avrebbero messo nel mirino. In pole ci sarebbero le “merengues”, pronte a beffare il Milan, che aveva seguito da tanto tempo il giocatore ungherese.

LEGGI ANCHE >>>Milan, Pioli positivo al Coronavirus | È UFFICIALE!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, assalto del Barcellona per il big | Juventus e Milan ko