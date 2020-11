Calciomercato Roma, addio Diawara | Obiettivo della Juventus nel mirino

La Roma potrebbe presto dire addio ad Amadou Diawara e ha intenzione di virare su un obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo

La Roma domani scenderà in campo contro il Cluj, per dare continuità ai buoni risultati conquistati finora. Fonseca ha delle gerarchie precise a centrocampo: Pellegrini e Veretout sono i titolarissimi, con Cristante e Villar come prime alternative. Sono 17 i punti conquistati dai giallorossi, che al momento si trovano a -3 dal Milan capolista. Alcuni elementi, però, sono finiti ai margini della rosa e potrebbero lasciare Roma, come per esempio Amadou Diawara.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il giornalista stronca Bonucci | “Flop in tre finali”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio a sorpresa

Roma, il sostituto di Diawara è un obiettivo della Juventus

Secondo quanto riferito da ‘Leggo‘, Diawara potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Sul mediano ci sono diversi club inglesi, come West Ham e Leicester, che apprezzano le qualità e la giovane età -è un classe ’97- dell’ex Napoli. In questa stagione ha collezionato soltanto tre presenze, per un totale di 117′ in Serie A. Pochi minuti, anche perché il guineano ha avuto il Covid-19 ed è rimasto fuori per alcune giornate.

Tuttavia, lo spazio trovato fin qui sarebbe comunque minimo ed è per questo che la Roma potrebbe cederlo. Al suo posto, si starebbe valutando il profilo di Manuel Locatelli, centrocampista che sta facendo faville con la maglia del Sassuolo e della nazionale italiana. Sul giocatore c’è forte anche la Juventus, che vorrebbe alzare la qualità e il temperamento di un centrocampo che sta soffrendo in quest’inizio di stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intrigo Haaland | Clamoroso ritorno in Serie A!

Calciomercato Juventus, svolta Sergio Ramos | Contatti avviati!