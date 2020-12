Juventus, caso Suarez: c’è il comunicato UFFICIALE della Procura | I dettagli

Nuova puntata per quanto riguarda il caso ‘esame farsa’ sostenuto quest’estate dall’attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez

Arrivano novità per il caso ‘esame farsa’ che, durante la scorsa estate, ha visto protagonista Luis Suarez presso l’Università per Stranieri di Perugia. La Procura ha sospeso per 8 mesi Giuliana Grego, rettrice dell’Ateneo, il direttore generale e due docenti. Il comunicato ufficiale della Procura sottolinea: “Gli accertamenti investigativi hanno consentito di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza della Juventus si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per ‘accelerare’ il riconoscimento della cittadinanza italiana per l’attaccante uruguagio”.

Spuntano quindi nuove ipotesi di reato per diversi soggetti appartenenti all’Università di Perugia, con un approfondimento che è tutt’ora in corso. “I contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati al calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus“, sottolinea il comunicato.

