Calciomercato Juventus, big in partenza | Super scambio con Dybala!

La Juventus guarda al possibile scambio con il top player nel 2021: ‘sacrificio’ Dybala, idea scambio

La Juventus non smette di pensare al futuro, con la lista degli obiettivi di calciomercato in vista del 2021 che si arricchisce giorno dopo giorno. In tal senso, il CFO Paratici potrebbe approfittare del malcontento di un top player per regalarlo a mister Pirlo: Dybala la chiave per un clamoroso scambio.

Calciomercato, idea Juventus: addio Dybala, top player per Pirlo

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, uno dei big a disposizione di Ronald Koeman in quel di Barcellona sarebbe letteralmente scomparso dai radar. Si tratta di Philippe Coutinho, tornato in Catalogna dopo il prestito al Bayern Monaco e che ultimamente sta facendo enorme fatica a ritagliarsi un minutaggio adeguato.

Koeman gli ha preferito a più riprese Pedri sulla trequarti con il talento verdeoro che potrebbe chiedere la cessione nelle prossime sessioni di mercato. Ecco quindi che a farsi avanti sarebbe la Juventus che a Coutinho ha già pensato nei mesi scorsi.

L’ex Inter, avvicinato anche ad un clamoroso ritorno a Milano, può arrivare in uno scambio con Paulo Dybala, in scadenza tra un anno e mezzo e lontanissimo dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. Uno scambio alla pari, vista la valutazione molto vicina dei due fantasisti vicina ai 70 milioni di euro.