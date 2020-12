Calciomercato Juventus, futuro Morata | La rivelazione dell’agente

Il prestito di Alvaro Morata alla Juventus scadrà il prossimo giugno, poi bisognerà decidere se riscattarlo o no: la rivelazione dell’agente

Il calciomercato estivo ha portato alla Juventus l’attaccante che Andrea Pirlo cercava, ovvero Alvaro Morata. Lo spagnolo ha avuto subito un grande impatto, ma a giugno scadrà il suo periodo di prestito in bianconero. Su quale sarà il futuro dello spagnolo arriva la rivelazione del procuratore.

Calciomercato Juventus, l’agente di Morata sicuro: “Lo riscatteranno”

La Juventus ha trovato in Alvaro Morata un elemento fondamentale per il proprio attacco. Infatti lo spagnolo continua ad essere una sicurezza lì davanti ed anche con Cristiano Ronaldo sembrerebbero trovarsi a meraviglia. Lo spagnolo però al momento è solamente in prestito oneroso alla Juventus ed a giugno la società dovrà decidere se riscattarlo o meno. A tal proposito interviene l’agente del bomber di proprietà dell’Atletico Madrid, Juanma Lopez, che in un’intervista al giornalista Gianluca Di Marzio rivela dettagli importanti sul futuro.

“Alvaro è sempre stato la prima scelta per l’attacco della Juventus. Lui voleva solo i bianconeri, anche Napoli e Milan lo hanno cercato. All’inizio il problema con l’Atletico era che volevano venderlo solo a titolo definitivo, poi con l’arrivo di Luis Suarez si aperto alla partenza in prestito”. Queste le parole del procuratore del bomber spagnolo, che poi afferma: “La Juventus lo riscatterà, ne sono sicuro”.