Serie A, il tecnico lo mette fuori | Scoppia il caso

In vista della prossima giornata di Serie A è scoppiato un nuovo caso. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa e ha confermato l’esclusione del calciatore per la prossima partita: tutte ultime

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro il Verona al Bentegodi. Il tecnico della Sampdoria ha fatto il punto della situazione sullo stato di forma della squadra e sulle premesse in vista del prossimo match. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: “Durante l’incontro con la squadra, ho parlato con Candreva: ho deciso di non convocarlo. Ora vedremo per la formazione. Le scelte le farò la sera prima della partita. Stasera tirerò le somme e vedrò come mettere la squadra in campo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, affare in Serie A | Scambio per il giovane talento

Serie A, Ranieri decide di non convocare Candreva: le ultime novità

Dopo le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria, sembra essere scoppiato un vero e proprio caso nella Sampdoria. Secondo quanto trapela, l’esterno di centrocampo sarebbe stato escluso per scelta tecnica. Il centrocampista sarebbe stato poco coinvolto durante gli ultimi allenamenti, come riporta ‘Telenord’, e sarebbe parso svogliato. Da qui la decisione dell’allenatore, condivisa anche dal Presidente Ferrero. Vedremo se la situazione rientrerà nei prossimi giorni.