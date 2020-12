Calciomercato Inter, scambio e grande ritorno | Addio Lautaro

Il calciomercato della prossima estate potrebbe vedere l’addio di Lautaro Martinez all’Inter: inserito in uno scambio con un grande ritorno

Il calciomercato di giugno 2021 sarà certamente uno dei più infuocati di sempre. Oltre ai calciatori importanti che potranno partire a parametro zero, ci saranno anche operazioni stellari. Tra queste potrebbe esserci anche l’addio di Lautaro Martinez all’Inter. Scambio con il Barcellona che riporta nella Milano nerazzurra un grande ex.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta punta Ibanez | Le ultime di CMNEWS

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, blitz di Marotta | Milan e Juventus ko!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Inter-Gomez: sì a tre condizioni | I dettagli

Calciomercato Inter, scambio tra Lautaro Martinez e Coutinho: aggiunto un conguaglio di 35 milioni

In casa Barcellona è in corso una vera e propria rivoluzione. Infatti dopo gli addii di Vidal e Suarez in estate, potrebbero arrivare altri addii, tra cui quello di Leo Messi. Oltre all’argentino però anche Philippe Coutinho sarebbe vicino a dire addio al club catalano. Infatti in questa stagione il brasiliano ha totalizzato solamente 11 presenze, di cui 9 da titolare, mettendo a segno 3 gol. Così come riporta il sito spagnolo ‘Don Balon’, l’ex Liverpool potrebbe essere sacrificato per puntare a nuovi colpi di mercato.

Infatti il Barcellona sembrerebbe avere sempre il mirino puntato in casa Inter, pensando ancora a Lautaro Martinez. Nel prossimo giugno 2021 spunta così la suggestione di uno scambio tra ‘El Toro’, valutato 60 milioni e proprio Coutinho, per il quale sarebbe un ritorno nella Milano interista. Oltre allo scambio il club spagnolo metterebbe sul piatto anche un conguaglio economico di 35 milioni a favore delle casse interiste, per un operazione totale di 95 milioni dunque. Importante sarà capire se a fine stagione la società nerazzurra sarà pronta a lasciar partire il numero 10 o meno.