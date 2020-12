Calciomercato, niente Inter e Juventus | Sfuma il colpo top!

Juventus ed Inter stanno per vedere sfumare il colpo top in Premier League: c’è la decisione, no alla cessione

Battuta d’arresto in arrivo per Inter e Juventus che, a due settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, rischiano di veder sfumare un obiettivo già accostato alla Serie A la scorsa estate. Pirlo e Conte, dunque, dovranno guardare altrove: il top club prova il rilancio.

Calciomercato Inter e Juventus, il top player si allontana

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Manchester United avrebbe già deciso il futuro di una delle sue stelle che, negli ultimi mesi, ha deluso le aspettative. Si tratta di Donny van de Beek, trequartista arrivato dall’Ajax a Manchester per 39 milioni di euro.

Il Manchester United intende continuare a scommettere sul centrocampista, togliendolo dal mercato e tentando un rilancio nella seconda parte di stagione agli ordini di Solskjaer. L’olandese, 23 anni e seguito da tempo da Inter e Juventus, ha collezionato sì 18 presenze con i ‘Red Devils’ ma con solo 1 rete ed 1 assist in 693′ in campo.

Un rendimento sotto lo standard a cui van de Beek ha abituato e che aveva fatto pensare ad una cessione, già nel 2021, del talento classe ’97.