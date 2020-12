Calciomercato, Donnarumma ‘destinato’ alla Juventus | Si tratta subito

Il calciomercato della Juventus torna a pescare in casa Milan: c’è la richiesta di mister Pirlo, si tratta

La sfida contro l’Udinese nel mirino di Andrea Pirlo che, tuttavia, guarda per la sua Juventus con interesse alle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo, resta viva l’intrigante pista che porta a Gianluigi Donnarumma. Si tratta subito per il portiere del Milan: lo scenario per il 2021.

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: si tratta

Una pista mai raffreddatasi completamente. Secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il matrimonio tra Donnarumma e la Juventus sarebbe solo questione di tempo. Il classe ’99, tra i pilastri del Milan di Pioli, è il principale candidato a difendere i pali bianconeri nel 2021.

Si starebbe già trattando per il passaggio in bianconero del portiere milanista, con la ferma volontà di Pirlo di averlo alle sue dipendenze. Il tecnico della Juventus è in pressing sulla dirigenza per strappare Donnarumma al suo ex club, con le trattative già a gennaio per il passaggio in bianconero la prossima estate.

Situazione in divenire, dunque. Con il rinnovo con il Milan ancora lontano, la Juventus non ha la minima intenzione di mollare l’idea di regalare Donnarumma a Pirlo.