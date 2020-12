Calciomercato Juventus, Diego Costa verso la Premier | Così si libera il vice Morata

La Juventus prosegue la caccia ad un nuovo rinforzo per l’attacco: il vice Morata può arrivare dall’Inghilterra

Il match casalingo contro l’Udinese da un lato, dall’altro l’imminente riapertura del calciomercato di gennaio. La Juventus resta vigile e torna a puntare un top player da affiancare a Morata già il prossimo mese. Colpo super in attacco che può arrivare grazie a Diego Costa, sempre più vicino all’approdo in Premier League.

Calciomercato Juventus, vice Morata ‘grazie’ a Diego Costa

Voci insistenti portate avanti dai media inglesi parlano di un Diego Costa, che piace al Milan e da poche ore svincolatosi dall’Atletico Madrid, sempre più propenso a trasferirsi in Premier League. In particolar modo all’Arsenal, con Arteta desideroso di accogliere l’attaccante spagnolo che tornerebbe volentieri in Inghilterra dopo l’esperienza al Chelsea.

Ecco quindi che l’arrivo di Diego Costa all’Arsenal libererebbe un vecchio obiettivo del CFO Paratici: Alexandre Lacazette. Sono 7 le reti in 18 presenze stagionali con i ‘Gunners’ per il bomber francese che, vista anche la scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2022, potrebbe partire.

Con l’approdo di Diego Costa, Lacazette (valutato 30-35 milioni dai ‘Gunners’) rischierebbe di vedersi dimezzato lo spazio in campo: in tal senso, l’Arsenal non si opporrebbe alla cessione del classe ’91.