Calciomercato, Inter più lontana | Testa a testa per il bomber

In casa Inter una delle priorità per il prossimo mercato invernale è l’arrivo di un nuovo attaccante: rischia di sfumare la pista in Premier League

La sfida casalinga contro il Crotone come primo ostacolo del 2021 nella corsa alla vetta occupata dal Milan. L’Inter tra campo e calciomercato, rischia di registrare un’inattesa beffa nella corsa all’attaccante richiesto da Conte: avanza la pista che porta all’ex tecnico del Milan.

Calciomercato Inter, Origi si allontana: scippo dell’ex Milan

Secondo quanto riportato da ‘Fotospor’, il Galatasaray starebbe per salutare uno dei suoi uomini simbolo: Radamel Falcao. Per l’ex Monaco, a quasi 35 anni, sono pronte ad aprirsi le porte della MLS. Ecco dunque che la società turca, Fatih Terim in primis, può puntare con forza ad uno dei nomi maggiormente accostati all’attacco di Conte.

Si tratta di Divock Origi, ormai scaricato da Klopp e destinato a salutare Liverpool già a gennaio. Il Galatasaray ha intenzione di anticipare tutti e puntare sul belga, solo dopo l’uscita di Falcao, in prestito fino a fine stagione.

Una stagione decisamente poco brillante per Origi, scarsamente utilizzato da Klopp, con 8 presenze collezionate in 308’in campo, 1 rete ed 1 assist all’attivo.