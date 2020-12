Calciomercato Milan, l’addio si avvicina | La decisione

Il Milan pensa già al prossimo calciomercato e potrebbe esserci presto un addio: arrivo l’annuncio direttamente dalla Spagna

È stato un avvio di stagione straordinario per il Milan, che inaspettatamente ha collezionato soltanto risultati positivi in campionato senza mai perdere e ora si trova a vivere le feste natalizie in vetta alla classifica. I rossoneri occupano la prima posizione in Serie A con un vantaggio di un punto sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Annuncio previsto per venerdì!

Dall’arrivo di Stefano Pioli e anche Zlatan Ibrahimovic un anno fa, è cambiato tutto in casa Milan e la squadra è cresciuta sempre di più con il passare del tempo. L’obiettivo primario è sempre quello di raggiungere la qualificazione in Champions League dopo tante stagioni, ma nulla vieta di sognare anche traguardi più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, derby d’Italia sul mercato | Tutti i duelli!

Calciomercato Milan, Brahim Diaz vorrebbe tornare al Real Madrid a giugno 2021

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza continua a fare delle valutazioni in ottica futura sia riguardo acquisti che cessioni. C’è da monitorare anche la situazione di Brahim Diaz, visto che a giugno scadrà il suo prestito e dovrebbe fare rientro al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Diego Costa verso la Premier | Così si libera il vice Morata

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il calciatore vorrebbe tornare ai ‘Blancos’ a giugno 2021. Anche il club potrebbe valutare il suo ritorno vista la possibile partenza di molti giocatori offensivi, ma c’è anche da valutare il possibile minutaggio che la società garantirebbe a Brahim Diaz.

Dal portale iberico, infatti, fanno sapere che comunque l’esterno d’attacco vorrebbe giocare e potrebbe tornare solo se dovessero assicurargli di farlo giocare più spesso.