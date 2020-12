Calciomercato Juventus, affare fatto | Colpo in Serie A!

La Juventus ha messo a segno il primo colpo del 2021: è praticamente fatta per Nicolò Rovella del Genoa

La Juventus, in attesa di scendere in campo per il match contro l’Udinese, ha messo a segno il primissimo colpo del 2021. Il club bianconero, dunque, si muove e anticipa tutti per il talento protagonista in Serie A: Rovella vestirà la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, è fatta per Rovella: i dettagli

Un contratto in scadenza a giugno che ha favorito l’accelerata, con l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore, di Nicolò Rovella alla Juventus. A riportare la notizia della trattativa ormai in chiusura è ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come il centrocampista, seguito da diversi club, diventerà di proprietà della Juventus per circa 10 milioni di euro.

Il destino di Rovella, però, si chiamerà ancora Genoa. Il ragazzo, infatti, dovrebbe rimanere in rossoblù per le prossime due stagioni, in prestito, prima di approdare ufficialmente in maglia bianconera.

