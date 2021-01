In casa Juventus può prendere forma il clamoroso scambio con il bomber: il tecnico punta un big di Pirlo

A due giorni dal big match contro il Milan, in casa bianconera si pensa anche ai prossimi colpi di calciomercato. Con la sessione invernale che apre oggi, può prendere forma un clamoroso scambio per il big, la prossima estate, con il top club europeo: ecco la richiesta del tecnico.

Calciomercato Juventus, Pochettino studia lo scambio

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports.com’, il Psg sarebbe vicinissimo all’acquisto di Moise Kean. Il riscatto del bomber italiano dall’Everton, in prestito in questa stagione con i parigini, avverrà per circa 34 milioni di euro. Il Psg ha dunque deciso di puntare forte sull’ex Juventus: a farne le spese, con ogni probabilità, sarà Mauro Icardi.

Valutato 45-50 milioni di euro, l’argentino è destinato a dire addio la prossima estate, probabilmente in uno scambio vista l’importante valutazione dell’ex interista. Pochettino potrebbe proporlo alla società bianconera in cambio di uno dei suoi primissimi nomi per rinforzare la porta dei parigini: Wojciech Szczesny.

Il polacco, 30 anni, può quindi essere parte di un clamoroso scambio con l’ex capitano dell’Inter, da tempo sul taccuino di Paratici. Le valutazioni dei due big è molto vicina: la prossima estate, dunque, può prendere quota lo scambio Icardi-Szczesny.