Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e va a caccia di un nuovo rinforzo dalla Serie A: c’è la risposta a sorpresa

È stato un avvio di stagione da sogno per il Milan, che ha collezionato soltanto risultati positivi in questi primi tre mesi di campionato. I rossoneri sono meritatamente in vetta alla Serie A con solo quattro pareggi e tutte vittorie, un cammino inaspettato che a questo punto potrebbe cambiare i piani dei rossoneri.

La compagine allenata da Stefano Pioli, infatti, è partita con l’obiettivo di raggiungere un posto in Champions League ma visto il rendimento ora le attenzioni potrebbero spostarsi anche sullo scudetto, che sembra essere un obiettivo alla portate seguendo le quindici giornate che si sono disputate.

Calciomercato Milan, idea Karsdorp: sul piatto 10 milioni

Il Milan guarda al futuro con ambizioni sempre più importanti e intanto inizia a programmare anche le prossime mosse di calciomercato. I rossoneri ora starebbero pensando a rinforzare la fascia e potrebbe spuntare l’idea Karsdorp dalla Roma.

Il ‘Diavolo’ potrebbe preparare un’offerta da circa 10 milioni di euro, in modo da garantire maggiori alternative a Stefano Pioli ed evitare problemi in quanto si gioca praticamente ogni tre giorni. La Roma però sembra avere le idee chiare e sarebbe pronta a dire di no ai 10 milioni per la cessione di Karsdorp.

Il terzino olandese ha collezionato 12 presenze in campionato in questo avvio di stagione e tre in Europa League.