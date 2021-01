Dopo lo scambio in estate la Juventus ed il Barcellona lavorano ad un nuovo affare: i bianconeri provano ad inserire un’altra contropartita

Testa al campionato per la Juventus, visto il big match di questa sera molto importante in chiave scudetto, ma nel frattempo si lavora senza sosta anche per rinforzare la rosa nel calciomercato invernale. Il Barcellona presenta ai bianconeri un’offerta di scambio, ma come giocatore da inserire il club juventino pensa ad un altro profilo.

Calciomercato Juventus, scambio Trincao-Kulusevski: i bianconeri inseriscono Bernardeschi

La Juventus lavora in chiave calciomercato cercando soluzioni importanti che possano rinforzare la Juventus. A proporre ai bianconeri un nuovo scambio in stile Arthur-Pjanic avvenuto in estate è proprio il Barcellona, che questa volta mette sul piatto il promettente Trincao. Il giovane classe 1999 sarebbe un profilo gradito alla società bianconera, ma i catalani chiedono di inserire nello scambio Dejan Kulusevski.

La Juventus però non sembrerebbe intenzionata a lasciar partire l’esterno svedese, pensando di mettere sul piatto come contropartita Federico Bernardeschi. Sia il portoghese del Barcellona, che troverebbe il connazionale Cristiano Ronaldo in bianconero, che l’esterno ex Fiorentina sono valutati intorno ai 25-30 milioni, quindi lo scambio sarebbe proprio alla pari. Sarà importante capire se i catalani però saranno interessati a Bernardeschi come pedina di scambio.