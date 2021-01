La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo e sembrerebbe aver trovato il proprio obiettivo: arriva il sì del tecnico

Il calciomercato della Roma sembrerebbe aver un obiettivo principale ben preciso, ovvero trovare un esterno offensivo che possa far rifiatare Mkhitaryan e Pedro. Gli occhi di Tiago Pinto, arrivato a Roma e già in isolamento per essere risultato positivo al Covid, sono puntati in Premier League. Dall’Inghilterra arriva il sì del tecnico che avvicina il giocatore alla capitale.

Calciomercato Roma, Bernard ad un passo: Ancelotti dice di sì allo scambio

In casa Roma il calciomercato quasi sicuramente porterà un esterno offensivo. I nomi sul taccuino di Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo della società capitolina, sono principalmente due. Quello di Stephan El Shaarawy, che però sembrerebbe essere più lontano viste le richieste del club cinese al momento. Così sale in pole position il profilo di Bernard, esterno dell’Everton finito nel mirino della Roma, che sarebbe il sostituto ideale di Mkhitaryan e Pedro.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’accordo per lo scambio tra Robin Olsen e Bernard sarebbe vicino alla chiusura, con il tecnico dei ‘Toffees’ Carlo Ancelotti che avrebbe dato il suo benestare alla partenza del brasiliano. Dunque si avvicina il primo colpo di mercato in giallorosso di Tiago Pinto, che pur fermo in casa riesce a chiudere un importante operazione.