L’Inter pensa ancora ad un vice Lukaku e dalla Cina potrebbe arrivare un’occasione interessante per soddisfare le richieste di Conte: bomber cerca squadra

I successi dell’Inter passano inevitabilmente dai numeri straordinari di Romelu Lukaku che anche ieri contro la Fiorentina è risultato decisivo con un gol di testa a ridosso della conclusione dei tempi supplementari. Ennesima rete pesante e fondamentale del bomber di Conte, autentico leader tecnico della compagine nerazzurra che punta ad arrivare in fondo sia in campionato che in Coppa Italia. Il tecnico salentino ha dunque chiesto a gran voce un vice Lukaku che sia in grado di far rifiatare all’occorrenza l’attaccante ex United. Con Pinamonti bocciato sin da subito e Alexis Sanchez che presenta caratteristiche tecniche e fisiche troppo differenti, la dirigenza dell’Inter è chiamata in questa finestra invernale a correre ai ripari inserendo in rosa un nuovo attaccante.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Conte a fine stagione | Derby per il tecnico!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Un ex per l’attacco

Calciomercato Inter, dalla Cina il vice-Lukaku: idea Bakambu

Nelle scorse settimane si è parlato di diversi profili tra cui spiccano Gervinho e Caicedo, ma la dirigenza dell’Inter potrebbe approfittare di un’occasione interessante proveniente dall’estero. La Federazione Calcistica Cinese ha approvato ha introdotto un tetto salariale che fermerà la corsa ai super ingaggi dei top player in Cina, dando il via ad una vera e propria fuga dal paese asiatico. In questo contesto potrebbero inserirsi proprio i nerazzurri puntando magari all’attaccante congolese di origini francesi, Cedric Bakambu.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big torna in Serie A | Contatti in corso

Il classe 1991 è ancora nel pieno della maturità calcistica, è integro fisicamente e ha fatto benissimo sia nell’ultimo periodo con la maglia del Sinobo Guoan, che in Europa soprattutto in Liga col Villarreal. Caratteristiche da perfetto vice Lukaku, capace di giocare sia prima che seconda punta, Bakambu si integrerebbe con tutti gli interpreti a disposizione di Conte sia per qualità tecniche che fisiche. Il congolese percepisce uno stipendio alto sui 19 milioni di euro, esattamente come tutti gli altri top player in fuga dalla Cina, ma in Europa non potrebbe ambire ad un ingaggio simile, ridimensionando e di molto le proprio pretese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, svolta Milan | No a Zidane! I dettagli

Accostato all’Atletico Madrid un paio di settimane fa, ha visto sfumare l’eventuale affare con l’arrivo ufficiale di Dembele alla corte di Simone. Bakambu è quindi alla ricerca di una nuova squadra in Europa visto il salary cap, e l’Inter con una spesa non folle sia per l’ingaggio che per il cartellino potrebbe rappresentare una strada interessante. Ad abbassare il prezzo del centravanti c’è inoltre un contratto in scadenza a dicembre 2021 con la società asiatica. Bakambu potrebbe approdare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto a giugno non superiore ai 12/15 milioni di euro.