I convocati di Rino Gattuso in vista della finale di Supercoppa di domani sera contro la Juventus al Mapei Stadium

Buone notizie per Rino Gattuso in vista della sfida di Supercoppa di domani sera al Mapei Stadium di Sassuolo che vale il primo trofeo della stagione. Il Napoli dovrà vedersela con la Juventus, in attesa del match proprio con i bianconeri nel recupero di campionato. I partenopei arrivano da un netto 6-0 con la Fiorentina e sono in ottima salute.

Al contrario la Juventus potrebbe subire il contraccolpo dopo la batosta nel derby d’Italia con la Juventus. Gattuso recupera Dries Mertens che è tra i convocati e potrebbe trovare un sostanziale minutaggio, così come Ghoulam. Le certezze sono Insigne e Zielinski e la difesala la migliore del nostro campionato.

Juventus-Napoli, i convocati di Gattuso | Petagna c’è

Petagna sta recuperando dal problema accusato in campionato e Gattuso spera di averlo al meglio per piazzarsi al centro dell’attacco. Si avvicina ad una maglia da titolare anche Lozano, in forma smagliante nelle ultime uscite e potrebbe risultare il pericolo numero uno per la difesa juventina che deve fare i conti con assenze pesanti come Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro. Out Fabian Ruiz, ancora assente anche Victor Osimhen. I convocati di Gattuso:

Meret, Ospina, Contini; Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko; Lozano, Insigne, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Cioffi.