Scelte obbligate per Andrea Pirlo in vista della finale di Supercoppa di domani sera contro il Napoli

Domani la Juventus si gioca il primo trofeo della stagione. A distanza di 3 giorni dalla dura sconfitta contro l’Inter, i bianconeri si preparano per la finale di Supercoppa contro il Napoli di Gattuso, reduce da uno schiacciante 6-0 contro la Fiorentina.

Un’occasione importante per Andrea Pirlo e per tutta la squadra di lasciarsi alle spalle la deludente prestazione nel derby d’Italia e alzare un trofeo importante contro una delle squadre più in salute del campionato. Anche questa volta Pirlo dovrà fare a meno di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, ancora positivi al Covid-19. Con tutta probabilità non ci sarà neanche Frabotta che ha rimediato un infortunio durante load sfida di San Siro, anche se è tra i convocati. Bernardeschi infatti potrebbe essere adattato come terzino sinistro.

Juventus, i convocati di Andrea Pirlo | Ancora out Dybala

Non ci sarà neppure Demiral e quindi le scelte del tecnico bianconere sono più che mai limitate, soprattutto in difesa. Mancherà anche Paulo Dybala e quindi fiducia alla coppia Ronaldo-Morata. Probabile maglia da titolare per Kulusevski con Chiesa dalla parte opposta. Al fianco di Arthur tornerà titolare anche Weston McKennie, il centrocampista che offe più garanzie a Pirlo in questo momento e che potrebbe mettere in difficoltà il muro del Napoli che attualmente è la miglior difesa del campionato. I convocati di Andrea Pirlo:

Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski, Fagioli, Ranocchia; Ronaldo, Morata