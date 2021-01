Calciomercato che si avvicina alla chiusura e Mourinho che punta il mirino nella Roma: ipotesi di scambio in attacco

La vittoria con lo Spezia non è bastata a riportare il buon umore in casa Roma, vista anche la grande fatica con cui sono arrivati i tre punti. Ovviamente a tenere banco è il rapporto tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, che sembrerebbe essersi lesionato gravemente dopo l’uscita dalla Coppa Italia. A mettere gli occhi sul bosniaco in Premier League è Jose Mourinho, che riflette su uno scambio con un attaccante del Tottenham.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio e beffa | Ci pensa la Roma!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, divampa lo scontro | Strategia bocciata

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, l’acquisto dell’estate non convince | Juve alla finestra!

Calciomercato Roma, Dzeko nel mirino di Mourinho: scambio con Vinicius

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale, e la Roma deve risolvere la questione legata ad Edin Dzeko e Paulo Fonseca. Il rapporto tra i due si sarebbe fortemente incrinato ed il bosniaco torna ad essere nel mirino di molti club.

Oltre all’interesse della Juventus, che dura dalla scorsa estate, ci sarebbe anche quella del Tottenham. Infatti Jose Mourinho punta il mirino sul bosniaco, per il quale si potrebbe tentare uno scambio con Carlos Vinicius, brasiliano classe 1995 che Tiago Pinto conosce bene avendolo avuto al Benfica. Un’altra opzione per il futuro di Edin Dzeko che potrebbe risultare come una beffa per la Juventus, che continua a seguire il bomber giallorosso.