L’Inter è stata impegnata negli ultimi giorni sul fronte attaccante. Saltata l’ipotesi di scambio per Dzeko potrebbe spuntare una soluzione last minute dalla Serie A

Caccia aperta ad un nuovo centravanti per l’Inter che spera di riuscire a regalare, senza particolari esborsi economici, un attaccante di scorta ad Antonio Conte. Il tecnico salentino gradirebbe infatti un vice Lukaku da tempo vista anche l’inesperienza di Andrea Pinamonti ma la situazione societaria dei nerazzurri non permette particolari movimenti. Per questo motivo nelle scorse ore si era parlato di uno scambio con la Roma per Dzeko, poi saltato in via quasi definitiva nella giornata di ieri per distanza economica sugli ingaggi lordi del bosniaco e Sanchez. Con la deadline del mercato che si avvicina l’Inter potrebbe quindi guardare alla Serie A per un affare a costi bassi. Per tutte le ultime notizie di giornata di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Dzeko saltata: idea low cost Lapadula dal Benevento

Dopo aver monitorato nelle scorse settimane anche profili come Lasagna (poi finito a Verona), Caicedo e Gervinho, proprio la Serie A potrebbe portare a galla l’ultima idea per l’attacco. Si tratta di Gianluca Lapadula, ex Milan ora a Benevento che ha messo a segno 4 gol in 19 presenze in questo campionato con la maglia dei sanniti. Attaccante mancino, convocato anche dalla nazionale peruviana, tornato a buoni livelli in Serie A alla corte di Inzaghi che potrebbe portare quella cattiveria che chiede Conte anche per pochi minuti a partita.

Lapadula dal canto suo a Benevento dopo l’arrivo del giovane e talentuoso Gaich rischia anche di doversi giocare il posto da titolare e potrebbe così prendere in considerazione un eventuale addio. Stasera ci sarà il confronto diretto proprio tra l’Inter e i campani a San Siro e l’italo-peruviano potrebbe essere l’osservato speciale della dirigenza meneghina per un affare last minute.