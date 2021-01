L’Inter con ogni probabilità punterà su un nuovo portiere la prossima stagione: dopo le numerose e deludenti prestazioni di Handanovic, per la porta nerazzurra spunta l’estremo difensore già protagonista in Serie A

La sfida di questa sera a San Siro contro il Benevento la priorità dell’Inter di Conte anche se la dirigenza nerazzurra, in vista del prossimo anno, si sta già guardando intorno in ottica calciomercato. A salutare, dopo un’annata deludente, potrebbe essere Samir Handanovic, con una nuova pista a sorpresa dalla Spagna per difendere i pali nerazzurri.

Calciomercato Inter, addio Handanovic: erede dalla Liga

Samir Handanovic lontano dalla Milano nerazzurra. È questo lo scenario che starebbe prendendo corpo per giugno, con un nome già accostato alla Juventus il mese scorso che può rappresentare un nome caldo per la porta dell’Inter.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il brasiliano Neto lascerà Barcellona. L’ex portiere di Juventus e Fiorentina ha chiesto espressamente la cessione, con il club catalano che ha già chiuso per il sostituto per il prossimo anno.

Ecco quindi che il classe 1989 arrivato in Catalogna dal Valencia nell’estate 2019 per 26 milioni, potrebbe essere proposto all’Inter e sbarcare nuovamente in Serie A. Con Handanovic in bilico, il portiere verdeoro potrebbe partire per 20 milioni di euro, rimpiazzando l’estremo difensore sloveno in nerazzurro.