Isco non rinnoverà con il Real Madrid e a giugno può salutare il Real Madrid. Inizia la rincorsa al centrocampista spagnolo e tra le pretendenti c’è anche una sorpresa

La corazzata del Real Madrid che ha dominato la storia recente del calcio europeo e mondiale sta per essere smantellata. Sono tanti i punti interrogativi in casa blancos, dal capitano Sergio Ramos che potrebbe non rinnovare e lasciare quella che è stata la sua casa per 16 anni, a Marcelo, altro pilastro del Real Madrid che si è imposto come il miglior terzino sinistro d’Europa per tanti anni. Anche la situazione di Raphael Varane è piuttosto particolare poiché il francese potrebbe non rinnovare e cercare stimoli nuovi, magari in Italia, ma con il Chelsea in agguato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il difensore del Real sfuma | Più vicino al Chelsea

Un Real Madrid che dovrà inevitabilmente reinventarsi e ricominciare un nuovo ciclo. Anche il futuro di Isco sembra lontano dal club di Florentino Perez. Il trequartista spagnolo, protagonista del grande Real di Zidane che ha vinto tutto si è rivelato una delle più grandi delusioni degli ultimi anni. Gli infortuni e la sua scarsa condizione fisica e atletica lo hanno portato ad essere sempre più ai margini del progetto madridista. E’ entrato in collisione con diversi allenatori e anche dopo il ritorno di Zidane la situazione non è migliorata. Il suo contratto scade nel 2022 e, come nel caso di Marcelo, il Real Madrid preferisce cederlo finché è ancora in tempo, per non rischiare di lasciarlo partire a costo zero l’anno prossimo e rimanere con le tasche vuote, considerando che lo spagnolo non intende rinnovare.

Calciomercato Napoli, clamoroso inserimento per Isco

Recentemente il Siviglia si è fatto avanti per l’ex Malaga, provando a tentare il grande colpo ma l’affare non è andato in porto. Tra Isco e Zidane la rottura è ormai insanabile e l’unica possibilità per il calciatore è quella di andare a giocarsi le sue carte altrove. Anche la Juventus e soprattutto il Milan si erano avvicinate a Isco e i rossoneri non hanno ancora mollato la presa, ipotizzando uno scambio che coinvolgerebbe Ismail Bennacer. Anche in Inghilterra diversi club monitorano la situazione per inserirsi, uno su tutti il Manchester City.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo low cost | Sfida all’ Inter

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il vice-Lukaku dalla Bundesliga | Pronto lo scambio

A sorpresa, però, tra le pretendenti potrebbe farsi spazio anche il Napoli che, come riportato da ‘diariogol.com’, sta monitorando la vicenda in casa Real. La richiesta di Florentino Perez si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, alla luce del contratto in scadenza tra un anno. De Laurentiis dovrà fare i conti con le tante squadre che concorrono per sfruttare l’occasione, ma il Napoli è concretamente in corsa per il centrocampista spagnolo.