Pirlo dovrà ancora fare a meno di Arthur per Porto-Juventus. Nelle quattro sconfitte stagionali il centrocampista brasiliano non è mai sceso in campo

Torna la Champions League. Domani sera, alle ore 21, toccherà alla Juventus di Pirlo, impegnata sul campo del Porto nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. I bianconeri non possono più sbagliare e per la decisiva trasferta in Portogallo l’allenatore dovrà fare a meno di diversi big. Non saranno infatti della partita Bonucci, Cuadrado, Dybala e Arthur. A preoccupare in particolar modo lo staff medico sono proprio le condizioni del centrocampista brasiliano: l’ex Barcellona è alle prese con una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, e al momento i tempi di recupero sono ancora sconosciuti. Un’assenza piuttosto pesante per il centrocampo bianconero, che fa tremare Pirlo: ecco la statistica senza Arthur in campo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Porto-Juventus, i precedenti senza Arthur fanno tremare Pirlo | La statistica

Nelle quattro sconfitte stagionali subite dalla squadra bianconera, contro il Barcellona nell’andata della fase a gironi di Champions e con Fiorentina, Inter e Napoli, Arthur non è mai stato in campo. Il brasiliano è stato infatti schierato solo nei sette minuti finali della sfida contro i blaugrana, a risultato ormai compromesso. Una semplice coincidenza o una statistica tutt’altro che casuale? Si tratta in ogni caso di un dato piuttosto indicativo della crescita che stava avendo l’ex blaugrana dopo il difficile avvio in bianconero, e soprattutto dell’unicità del 24enne nel centrocampo della Juve. Da Bentancur a Rabiot e McKennie, infatti, nessuno in rosa ha le caratteristiche e le doti tecniche di Arthur, che prima dell’infortunio si è ritagliato uno spazio sempre più importante in mezzo al campo.

In attesa di novità sul suo possibile ritorno in campo, Pirlo deve dunque fare a meno dell’ex Gremio, a partire dalla già decisiva trasferta di Porto. Anche per sfatare il tabù sconfitte. Il verdetto, come sempre, sarà affidato al campo.