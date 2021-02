Tra gli obiettivi della Juventus, un top player destinato al Real Madrid sembrerebbe poter cambiare direzione: si tenta il sorpasso

Juventus che riesce a ritrovarsi nel match contro il Crotone, dopo la sconfitta per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il gol di Federico Chiesa ha lasciato aperto il discorso qualificazione, e la vittoria di questa sera può essere fondamentale per ingranare una nuova marcia in vista del ritorno.

Nel frattempo si lavora già al calciomercato della prossima stagione, in cui potrebbero esserci moltissime opportunità provenienti dai calciatori che si libereranno a parametro zero. Uno di questi sarà David Alaba, che ha comunicato la propria voglia di una nuova sfida, e che si libererà dal Bayern Monaco a titolo gratuito a fine giugno. La Juventus è stata una delle candidate per arrivare al top player austriaco, ma sembrava tutto deciso per il trasferimento al Real Madrid. Ora le cose potrebbero cambiare, con un’accelerata che potrebbe portare ad un sorpasso ai ‘Blancos’.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, retroscena Pirlo | “Vicino ad un accordo in Serie A”

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, squadra ancora a pezzi nel momento clou | I motivi

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, idea top a centrocampo | Scambio shock in Francia

Calciomercato Juventus, futuro Alaba: PSG pronto a superare il Real Madrid

L’Europa intera è affascinata dalla possibilità di poter acquistare a costo zero il calciatore del Bayern Monaco, David Alaba. Infatti il classe 1992 dopo essere cresciuto nel club tedesco ed aver militato qui per circa 11 anni, è pronto per una nuova esperienza, che a lungo si è pensato potesse essere in Spagna. A lungo il Real Madrid è stato in pole position per il suo acquisto, ma il destino del calciatore potrebbe improvvisamente cambiare.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, a mettere i bastoni tra le ruote al Real Madrid potrebbe essere il PSG, pronto a dare un’accelerata importante all’acquisto di Alaba. Infatti i francesi starebbero valutando di anticipare i ‘Blancos’, presentando l’offerta decisiva al calciatore prima della concorrenza. Dunque si accende il duello per il top player austriaco, che però vede la Juventus sempre più dietro nell’operazione.