Il Milan continua a cercare un centrocampista per fare il salto di qualità: con l’incasso dalla possibile cessione di Bennacer potrebbe arrivare un super colpo

Il Milan è sempre più attivo in chiave mercato e il ruolo prioritario da rinforzare rimane sempre il centrocampo. Sono diversi i giocatori nel mirino del direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, in particolare Leandro Paredes ma non solo. A giugno potrebbero essere diversi i partenti in casa rossonera e serviranno alternative di livello, soprattutto qualora arrivasse la tanto attesa qualificazione in Champions League.

Ismael Bennacer, grande protagonista della stagione rossonera di quest’anno, è corteggiato da diversi club europei, tra cui Real Madrid e Psg, ma il club in vantaggio sembra essere il Manchester City. Dopo l’esperienza all’Arsenal il franco-algerino potrebbe tornare in Premier League, questa volta alla corte di Guardiola.

Calciomercato Milan, idea Milinkovic | Sacrificio Bennacer

Il Milan valuta il suo centrocampista intorno ai 40-45 milioni, una cifra che porterebbe nelle casse del club una grossa plusvalenza, con un bottino da poter investire per un centrocampista di alto livello. Tra gli obiettivi del Milan torna di moda Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo ha deluso ieri contro il Bayern Monaco e, anche per la crisi economica dovuta al Covid, la Lazio potrebbe lasciarlo partire con lo ‘sconto’.

La valutazione è comunque sui 65-70 milioni, ma con il sacrificio di Bennacer, il Milan potrebbe puntare tutto su Milinkovic, cercando di bruciare anche la concorrenza della Juventus. Nei prossimi mesi potrebbero esserci numerosi passi avanti e l’idea dei rossoneri potrebbe diventare una possibilità concreta.