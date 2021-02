Il Milan non vive un gran momento e non mancano le critiche per capitan Romagnoli: c’è la possibile soluzione

Non è un momento facile quello che sta vivendo il Milan, che dopo mesi straordinari si trova in una fase delicata nella quale non sta riuscendo ad esprimersi al meglio e ottenere i risultati sperati. I rossoneri sono scivolati al secondo posto in Serie A dopo i due ko consecutivi rimediati prima contro lo Spezia per 2-0 e poi contro l’Inter per 3-0, ma c’è ancora tempo per poter recitare la parte da protagonista in questa stagione.

Mancano tre mesi alla fine di questo campionato e il distacco tra i rossoneri e l’Inter è di quattro punti, per cui non ci sono più jolly a disposizione per la compagine allenata da Stefano Pioli. Non sono più concessi passi falsi per puntare alla risalita e alla nuova conquista del primo posto, dopo averlo occupato per diversi mesi in questo avvio. L’obiettivo primario è sicuramente quello di raggiungere almeno la quarta posizione per tornare in Champions League, ma arrivati fin qui si può ambire sicuramente a traguardi più importanti.

Milan, l’opinionista Martinelli: “Romagnoli è lento, lui o Kjaer in panchina per fare spazio a Tomori”

Per i rossoneri c’è in ballo anche l’Europa League ma l’ottavo di finale sarà tutt’altro che semplice, visto che si giocherà contro il Manchester United. Servirà la migliore forma possibile per tutti per rialzarsi al più presto, visto che ci sono alcuni calciatori che stanno deludendo. Tra questi c’è sicuramente il capitano Romagnoli, che recentemente ha commesso qualche errore di troppo ed è finito al centro della critica.

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, l’opinionista Leonardo Martinelli ha detto la sua sulla difesa rossonera: “Conosciamo Romagnoli, è bravo ma lento. Quando trova calciatori veloci, come Lukaku, va sotto. È un po’ di tempo che è fuori forma, paga però anche le incertezze della squadra. E si vede la differenza con Tomori. Il problema, adesso, non è Romagnoli, ma chi mettere accanto a Tomori. Lui è imprescindibile, in questo momento. E uno tra Kjaer e il capitano non deve giocare”

Non mancano dunque le critiche per Romagnoli, che ora sembra essere ormai superato da Tomori nel pensiero di molti opinionisti che seguono da vicino il Milan.