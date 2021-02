Grande vittoria del Milan contro la Roma grazie al gol decisivo di Ante Rebic che permette alla squadra di Pioli di rimanere in orbita Inter

Il Milan era chiamato alla reazione in campionato dopo le due pesanti sconfitte consecutive contro Spezia e Inter. I rossoneri si trovano di fronte la Roma che vuole continuare a stupire e confermarsi in corsa per la Champions. I rossoneri devono accorciare le distanze dai nerazzurri dopo la vittoria di oggi e partono subito all’arrembaggio mettendo alle corde i giallorossi. L’occasione migliore è di Ibrahimovic che approfitta della disattenzione di Pau Lopez ma col tacco fallisce il gol del vantaggio. Poco dopo gli viene annullato un gol per fuorigioco e successivamente Kjaer colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo confermando il dominio rossonero.

La Roma però nella metà del secondo tempo esce fuori e si rende pericolosa dalle parti di Donnarumma, nonostante si senta l’assenza di Edin Dzeko. La gara la sblocca il Milan negli ultimi minuti della prima frazione di gara grazie ad un calcio di rigore trasformato da Frank Kessie che porta in vantaggio i suoi. Al 5′ del secondo tempo, però, la Roma ruggisce e pareggia con un tiro a giro di Veretout che tocca i 10 gol in campionato. Ibrahimovic, così come Calhanoglu nel primo tempo, chiede il cambio, ma dopo 8 minuti dal pareggio dei giallorossi, ci pensa Ante Rebic a ristabilire il vantaggio della squadra di Pioli. Il gol è quello decisivo perché è quello che regala i 3 punti al Milan, nonostante l’assalto finale della squadra di Fonseca che reclama anche un rigore e sfiora il pareggio con Pedro. I giallorossi perdono il terzo posto, occupato adesso dalla Juventus e perdono l’ennesimo scontro diretto.

Roma-Milan 1-2 | Tabellino marcatori

ROMA-MILAN 1-2

43′ Kessie; 50′ Veretout; 58′ Rebic